Politie Ommen spoort fietsendief op dankzij 11-jarige

Burgemeester Verkerk van Ommen krijgt erekruis van de Huisorde van Oranje

6 oktober Waarnemend burgemeester Bas Verkerk van Ommen heeft donderdag het erekruis van de Huisorde van Oranje uitgereikt gekregen. Het Erekruis is aan Verkerk toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Commissaris van de Koninklijke Grafkelder te Delft, een functie die gekoppeld is aan die van Burgemeester van Delft. Voordat hij aantrad als waarnemend burgemeester in Ommen, was Verkerk burgemeester in Delft.