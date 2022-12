Politie onderzoekt verhaal ‘gevallen kindje’ in Ommen na aangifte, medewerkster opvang op non-actief

UPDATEEen medewerkster van orthopedagogisch dagcentrum De Elzenhoek in Ommen is per direct op non-actief gezet. Ze verklaarde zelf dat ze kinderen - met een ontwikkelingsachterstand - op de opvang in onveilige situaties had gebracht. Een kind zou door haar toedoen zijn gevallen. De ouders en werkgever de Baalderborg Groep deden aangifte bij de politie na dit voorval.

Werkgever de Baalderborg Groep zette de vrouw die in de zaterdagopvang werkt op non-actief, nadat ze vorige week intern aangaf in gebreke te zijn geweest. ,,Ze verklaarde donderdag dat ze ervoor had gezorgd dat een kindje viel, zonder dat het daar zelf schuldig aan was”, zegt communicatieadviseur Robert van Putten van de Baalderborg Groep. ,,Ze kwam er zelf mee, maar het maakt de situatie niet minder ernstig.”

De ouders van dit gevallen kindje deden naar aanleiding van dit voorval aangifte bij de politie, net als de Baalderborg Groep. ‘We zijn op de hoogte van de casus en doen onderzoek’, zegt Marèl van Steenbergen, communicatieadviseur Politie Oost-Nederland. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd ontving een melding van de Baalderborg Groep en gaat toezien op de kwestie.

Verschillende verklaringen

Veel is nog onduidelijk, omdat de medewerkster een eerdere verklaring veranderde. Van Putten: ,,Donderdag verklaarde ze dat het om meerdere kinderen ging. Zaterdag trok ze dat terug en stelde dat het om één kind ging.” De Baalderborg Groep stelt dat de vrouw kinderen in onveilige situaties bracht en niet de juiste zorg en begeleiding heeft geboden.

Quote Voor ons was dat aanleiding genoeg om de alarmbel­len te laten rinkelen Robert van Putten, Baalderborg Groep

Van Putten: ,,Het wijst er voor ons op dat we heel goed onderzoek moeten gaan doen, om na te gaan wat er aan de hand is. Voor ons was dat aanleiding genoeg om de alarmbellen te laten rinkelen. Dit is niet de manier waarop wij met onze kinderen omgaan.”

De Baalderborg Groep informeerde dit weekend direct betrokken collega’s en ouders. Meer informatie over de aard van de onveilige situaties heeft de zorgaanbieder nog niet. Maandagmiddag volgt een nieuw gesprek met de op non-actief gezette medewerker over haar dienstverband. Ze beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag en werkt er sinds februari.

Specialistische zorg

Op het orthopedagogisch dagcentrum in Ommen worden kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand onderzocht en begeleid. Een van de aangeboden diensten is opvang op woensdagmiddag en zaterdag. De op non-actief gezette medewerkster stond met een collega op de groep van vier of vijf jonge kinderen. Dit is in lijn met het ‘vierogenprincipe’: minstens twee medewerkers aanwezig bij kinderopvangwerkzaamheden.

De Baalderborg Groep biedt specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met ontwikkelingsproblemen en ouderen met een intensieve ondersteuningsvraag. De zorgaanbieder heeft tientallen vestigingen in Overijssel.

Volledig scherm Een medewerker van orthopedagogisch dagcentrum De Elzenhoek in Ommen is door werkgever de Baalderborg Groep per direct op non-actief gezet. © Enzio Ardesch

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.