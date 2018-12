Politie rijdt Ommer kapster Berna omver: alles op alles voor de klanten

Berna Poelarends (49) voelt met een verwrongen gezicht over haar gebroken been, dat van onder tot boven haar knie in het gips zit. Was het maar alleen het onderbeen geweest, dan was ze beslist direct weer naar haar kapsalon aan de Markt in Ommen gegaan. Haar rechterbovenbeen is echter ook gebroken, en dat maakt knippen verdraaid lastig. En uitermate vervelend, want in deze ontzettend drukke periode is Berna's Hairfashion nagenoeg volgeboekt. ,,Maar we proberen iedereen te helpen”, zegt Berna, voorlopig gekluisterd aan haar bed.