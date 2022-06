Politie-units uit straat in Ommen verdwenen, mysterie rond incident blijft

Het onderzoek bij of in de woning aan de Govert Flinckstraat lijkt te zijn afgerond, nu de forensische opsporingsdienst uit de straat is vertrokken. Die was daar sinds woensdagmiddag bezig om sporen vast te leggen, waarbij in de tussentijd naar buiten kwam dat twee verdachten zijn aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij een incident waarbij een kind gewond raakte. Hoe het met het kind gesteld is, is niet duidelijk.