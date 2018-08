Politie vindt huurder die van Emsland Ommen zwijnenstal maakte

Oud-Ommense Jill Jurgens: 'Heel Lombok is in rouw'

7 augustus De oud-Ommense Jill Jurgens stond samen met haar man en kinderen doodsangsten uit in haar woning op Lombok, deze week twee keer getroffen door een zware aardbeving, en honderden naschokken. ,,We hebben matjes bij de deur liggen. Zodra we een beving voelen zijn we binnen een seconde met onze kinderen op straat.”