Politiek Ommen botst keihard over Kievitstraat, maar bewoners krijgen hun zin: ‘Fietsers ook naar Balkerweg’

Scholieren straks gastheer en gastvrouw bij verkiezin­gen om Ommen corona­proof te laten stemmen

27 januari Leerlingen van het Vechtdal College en Landstede in Ommen gaan tijdens de verkiezingen in maart helpen bij de diverse stembureaus. Zo wijzen ze kiezers op de geldende coronavoorschriften, zullen ze de stemlokalen ontsmetten en helpen ze bij het tellen. Burgemeester Hans Vroomen is trots en blij. ,,Dit jaar is geen business as usual.”