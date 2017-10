Politiek springt in de bres voor Pim (21)

De familie Van den Brink liet donderdag in deze krant weten radeloos te zijn, omdat het hele sociale leven van Pim zich in Ommen afspeelt. Hij begrijpt zelf ook maar weinig van een gedwongen verhuizing naar een plek buiten de gemeente. De Baalderborg Groep heeft als optie een nieuwe woning voor Pim in Hoogenweg op het oog, achter Hardenberg. ,,Mijn vader en moeder wonen in Ommen, een paar straten verderop. Hier heb ik mijn leven en voel ik me veilig."

Actie

Leo Bongers heeft als fractievoorzitter van de Lokale Partij Ommen (LPO) naar aanleiding van het artikel in de Stentor een gesprek gevoerd met de familie van Den Brink. En wethouder Scheele gevraagd actie te ondernemen. ,,Iedereen heeft Pim weleens gezien, met zijn skelter op straat. Een bekend gezicht in Ommen. Hij hoort hier. Als gemeente ga je niet alleen maar over stenen, maar moet je er vooral voor je mensen zijn. Dit moet op een humane manier worden opgelost."

Samen doen

Ondertussen is hij geschrokken van de ambtelijke mallemolen waarin de ouders van Pim terecht zijn gekomen. ,,Inwoners kennen niet alle mogelijkheden die er zijn om iets te bereiken. We hebben binnen de gemeente een Samen Doen-team dat dan zou moeten ondersteunen." Of dat adequaat gebeurt is nog maar de vraag, stelt Bongers. Wethouder Scheele gaat in ieder geval op zoek naar een mogelijkheid om Pim in Ommen te houden. ,,We zijn het er allemaal over eens dat iedereen waar mogelijk passende huisvesting in Ommen verdient. En Pim dus ook."