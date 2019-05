Politiek wil garanties dat woningen Beerzerveld niet voor arbeidsmigranten zijn

Een of twee uur parkeren in blauwe zones Ommen vanaf september

15:28 In hartje Ommen mag met ingang van 1 september maximaal één of twee uur worden geparkeerd in de blauwe zones. In eerste instantie wilde het college van B en W in alle blauwe zones twee uur p arkeren toestaan. Met een duidelijk zichtbare parkeerschijf achter de voorruit zijn kortparkeerders hier welkom.