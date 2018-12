Politiewagen vliegt uit de bocht: hond en agent ongedeerd

Standbeeld Reinier Paping in Ommen vermoede­lijk door vandalen beschadigd

6 december Het standbeeld van de bekende Elfstedentocht-schaatser Reinier Paping, dat in Ommen staat, is vermoedelijk te grazen genomen door vandalen. Er zit een scheur in een been van de schaatser, de schaatsjes zijn stuk en de sokkel is vernield.