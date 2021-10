Predikant uit Ommen wil energiecompensatie ‘eerlijk verdelen’ onder de armen: ‘Een teken van eenheid’

‘Jullie zijn ook onze burgers’: Ommer burgemees­ter roept op tot erkenning leed Molukse gemeen­schap

Premier Rutte moet publiekelijk het leed van de Molukse gemeenschap erkennen. Die oproep doet burgemeester Hans Vroomen van Ommen in een brief aan de demissionaire minister-president. Volgens Vroomen is de landelijke herdenking ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ van 7 oktober in Rotterdam daar het goede moment voor. ,,Erkennen wat er is gebeurd, geeft ruimte.”

17 september