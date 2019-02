Prins Hendriks de tweede regeert over Piepenplas

Voormalige armenkam­pen Ommen en Steenwij­ker­land voorgedra­gen voor erf­goed-erkenning

22 februari De vijf Koloniën van Weldadigheid in Nederland krijgen wellicht het Europees Erfgoedlabel. Het kabinet besloot vrijdagmiddag om ze voor te dragen bij de Europese Commissie. De landbouwkoloniën - onder meer in Ommen en Willemsoord bij Steenwijk - werden in 1818 gesticht om armen, daklozen, weeskinderen en landlopers in onder te brengen.