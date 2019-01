Provincie: geen rol bij afstoten sloten Vechtstromen

Groen licht Ommer raad voor duurzame energie Carrousel

24 januari Geen pelletkachel maar panelen voor het opwekken van warmte en elektriciteit. In combinatie met warmtepompen en twee nog lang niet afgeschreven gasgestookte cv-ketels levert dit voldoende duurzame energie op voor multifunctioneel centrum de Carrousel in Ommen. Er is lang over gediscussieerd in de Ommer politiek, maar gisteravond ging dan eindelijk de kogel door de kerk. Na een opnieuw uitvoerig debat stemde de gehele raad uiteindelijk in met dit voorstel. Maar daarbij kregen burgemeester en wethouders wel nadrukkelijk de boodschap mee dat als subsidies lager uitpakken of andere financiële tegenvallers opduiken de gemeenteraad wel meteen geïnformeerd moet worden.