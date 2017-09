Raad Twenterand zegt 'nee' tegen komst megastal

Gemeentegrens flinke hobbel voor megastal Beerzerhooiweg

14 september Als Jan Schuttert aan de Beerzerhooiweg in Beerzerveld een reguliere nieuwe varkensstal had willen bouwen, had hij de toestemming van de gemeenteraad van Twenterand helemaal niet nodig gehad. Omdat 2.500 vierkante meter van het bouwblok van in totaal 12.000 vierkante meter over de gemeentegrens van Ommen gaat, moet dat nu wel. Hij wil een grotere stal bouwen zodat de dieren meer leefruimte krijgen.