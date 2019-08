‘Recorddrukte op zevende Ommer Molendag’

Duizenden vliegers van Vliegermu­se­um Ommen nat door lekkage na onweer

7:00 Het is vooral een enorme bult werk voor Riks Siemons uit Ommen, de waterschade in zijn Vliegermuseum Space-Art. Een onweersbui woedde woensdag boven Ommen met een forse stortbui. In het voormalige garagebedrijf waarin het museum sinds 2012 gevestigd is stroomde het water door het plafond.