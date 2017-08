Het Vuurgilde, een groep mensen die zich bekwaamt in het vuurspuwen, wil het huidige record simultaan-vuurspuwen verbeteren. Dat in Eindhoven behaalde record staat nu op 290 mensen. Het liefst zou de organisatie er 360 bij elkaar brengen maar dat lijkt niet haalbaar; er zijn nu 230 mensen aangemeld.

Terrein

De recordpoging is in Ommen vanwege de beschikbaarheid van een grote scoutinglocatie. Alle deelnemers hebben ervaring met vuurspuwen, zegt de organisator. Meijwaard zegt vorig jaar augustus een oriënterend telefoongesprek met de gemeente Ommen te hebben gevoerd. Die zei dat hij geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een schriftelijke kennisgeving moet doen. Die zegt hij afgelopen zaterdag op de bus te hebben gedaan. Ook zegt hij de brandweer geraadpleegd te hebben. ,,Er wordt een zandwal rond het terrein gelegd en we hebben zelf 400 liter brandblusmateriaal bij ons. De brandweer gaf alleen aan dat ze er niet bij hoefde te zijn, alleen als code rood vanwege de droogte van kracht zou zijn.''

Juridische strijd

De gemeente heeft de kennisgeving niet binnengekregen, en heeft de website van de organisatie bekeken. Woordvoerder Carina van der Veen: ,,Uit de website blijkt dat mensen zich kunnen opgeven. Daarmee is het de vraag of het een besloten activiteit is. Ook gezien wat ze allemaal van plan zijn vinden we het wel wenselijk dat er toch een vergunning aangevraagd wordt. Dat zal de organisatie nu heel snel moeten doen.'' Meijwaard wil graag aan de gemeente uitleggen wat hij van plan is maar vindt een vergunning niet nodig. ,,Als de gemeente dat wel vindt wordt het een juridische strijd.''