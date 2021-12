Reddingsactie voor boom bij molen Ommen komt op gang, maar hoeveel mag die kosten?

Crossmotor die verdween na merkwaar­dig ongeval Ommen aangetrof­fen en in beslag genomen

De crossmotor die gisteravond verdween na een ongeval in Ommen is teruggevonden. Bij het ongeval op bedrijventerrein De Strangen raakte een 20-jarige man uit Friesland gewond. Toen de hulpdiensten op de plek van het ongeval arriveerden bleek het voertuig plotseling weg, de motor is later gevonden en in beslag genomen.

7 november