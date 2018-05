Rijbewijs van dronken Ommenaar afgepakt

Drugscrimi­neel uit Polen gepakt op vakantie­park in Stegeren

18 mei De politie heeft afgelopen nacht een inval gedaan op een vakantiepark in Stegeren waar een 30-jarige man uit Polen is aangehouden die internationaal werd gezocht. De man moet in eigen land een celstraf van drie jaar en elf maanden uitzitten 'voor een overtreding van de opiumwet'.