Roep om meer ruimte voor terrassen in Ommen, maar wel zonder extra kosten

Waterschap legt de Vecht droog om schade aan stuw bij Junne te onderzoe­ken

11 mei Waterschap Vechtstromen is van plan een deel van de Vecht bij Junne compleet droog te zetten. Op dat moment kan er onderzoek worden gedaan naar de staat van de stuw en besloten worden of de in het verleden zwaar beschadigde waterbouwwerk nog gerenoveerd kan worden of opnieuw moet worden gebouwd. De bouw van zo'n droogzettingsconstructie moet in augustus beginnen.