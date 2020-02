Rol van lokale politieke partijen onder vuur tijdens eigen landelijk debat in Ommen

video Sterrenkok Jarno werkt met meel van zijn eigen korenmolen in Staphorst

29 januari Jarno Eggen van De Groene Lantaarn in Staphorst is vermoedelijk de enige sterrenkok in ons land die een eigen korenmolen bezit. Na een fikse opknapbeurt is De Leijen weer maalvaardig. En dat gaan de gasten van het tweesterrenrestaurant merken.