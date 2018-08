Ruim baan voor elektrisch rijden in Ommen

Niek Jansen van Zeecontainerwoningen.nl maakt Lego in het groot

21 augustus Hij is niet van de tinyhouse-beweging. Ook bouwt hij geen ‘noodwoningen’, of tijdelijke huisvesting. Nee, Niek Jansen van het bedrijf Zeecontainerwoningen.nl noemt zijn woningen, kantoren en tuinhuizen ook wel ‘Lego in het groot’. Met als basismateriaal de zeecontainers, die universele ‘blokken’ die de basis vormen van de huidige wereldeconomie.