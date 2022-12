Ruim duizend wandelaars sluiten weer aan voor de kersttocht in Vilsteren: ‘Maar we zijn nu in Bethlehem’

Roxanne (14) uit Beerzer­veld naar Bulgarije voor ‘het snelle broertje van honkbal’: ‘Je kan het overal spelen’

Van 16 tot en met 19 november wordt in Sofia het EK Baseball5 onder 17 jaar gehouden: een speciale vorm van honkbal zonder knuppel of handschoenen. Dit jaar wordt Nederland voor het eerst vertegenwoordigd in deze leeftijdscategorie. Roxanne Pleeging (14) uit Beerzerveld is één van de deelnemers.

16 november