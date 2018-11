Sahara Ommen verandert in robuust stuifzandgebied met kleine eilandjes

Wie nu de Sahara in Ommen bezoekt, moet waarschijnlijk even twee keer kijken. De bosstrook die de twee zandverstuivingen gescheiden hield, is al bijna weg. Nog even en er is een grote zandverstuiving. Deze maatregelen zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.

De Sahara bestaat nu uit twee delen, het voorste en het achterste deel. Het bos tussen deze twee zandverstuivingen is inmiddels al bijna helemaal gekapt. Het einddoel is een grote vlakte creëren. ,,Dan kan het zand beter stuiven’’, legt boswachter Nico Arkes uit. Door een grote verstuiving te maken ontstaan erzandkuilen voor reptielen, planten voor insecten en is er weer genoeg afwisseling tussen een droog, nat en bosrijk gebied. ,,Een paar boomgroepen blijven bestaan en vormen straks kleine ‘eilandjes’ in de Sahara. Die bomen hebben een specifieke waarde’’, vertelt de boswachter. ,,Gezinnen gaan daar bijvoorbeeld onder zitten, kinderen rapen dennenappels op en ook voor de vogels behouden we wat bomen. De nachtzwaluw komt hier ook, en de raaf. Schitterend.’’

Stuiven

De Sahara telt straks 21 hectare. Door een groot stuifzandgebied te maken, krijgen kwetsbare planten en dieren de ruimte en is de natuur beter bestand tegen stikstofuitstoot. Naast het kappen van het bos, vertrouwt Staatsbosbeheer op de bezoekers die zorgen voor een dynamiek in de Sahara. Arkes: ,,De wind en de zon zorgen voor dynamiek, maar ook kinderen voegen dynamiek toe. Door hier een grote vlakte van te maken, dagen we de kinderen uit om verder het gebied in te gaan. Spelenderwijs kunnen zij straks helpen om boompjes weg te halen in het stuifzand.’’

Meubels

Inmiddels is zo'n 1500 kuub hout er al af. ,,Maar alles wordt hergebruikt hoor’’, benadrukt de boswachter. ,,Boomstammen worden straks bijvoorbeeld gebruikt voor bouwmaterialen en meubels.’’ Aan de rand van de verstuiving ligt nu ongeveer 1000 kuub aan top- en takhout opgestapeld. ,,Dat blijft nog wel een jaar liggen. Uiteindelijk wordt het versnipperd en gebruikt voor de opwekking van duurzame energie.’’

Volgens de boswachter duurt het ongeveer anderhalf jaar voordat de Sahara ‘af’ is. ,,Maar dan ben ik wel erg optimistisch, hoor’’, lacht de boswachter. ,,Ach, ik ben ook een optimist in hart en nieren. Over anderhalf jaar hebben we een grote zandverstuiving.’’ Volgens Arkes duurt het wel minstens een paar jaar voordat de rust terug is in het gebied. ,,Deze Sahara zal altijd aandacht nodig hebben, zodat we mens en natuur kunnen verbinden. En zeg nou zelf, dat is toch een mooie taak voor mij als boswachter?’’