Samen in de natuur werken aan voedselbos bij Wolfskuil Ommen

Nieuw menu met hooi en gerst beter voor koe, mens en natuur, belooft Lemeler boer Harold Dubbink

2 november Geen mais, kuilvoer en krachtvoer, maar hooi en gerst staan vanaf volgend jaar op het menu van de koeien van Harold Dubbink en zijn gezin in Lemele. Hij is hiermee de eerste in Overijssel. ,,Het is vooruit naar vroeger’', vertelt hij enthousiast over de nieuwe werkwijze, die ook nog eens gunstig is in deze stikstofcrisis.