Samen wordt toverwoord in Ommer politiek

Kortom, samen is het toverwoord voor de komende vier jaar. Verder was Compagner ook verheugd om informeel de drie kandidaat-wethouders voor te stellen. Het zijn Ko Scheele namens het CDA, de LPO schuift Leo Bongers naar voren, Bart Jaspers Faijer is de man voor de ChristenUnie. Het stemde burgemeester Vroomen tevreden: ,,Ik zal opdracht geven om het integriteitsonderzoek te starten zodat wij hier de vaart er tevens inhouden."

Installatie

De verwachting is dat eind mei, begin juni de nieuwe coalitie geïnstalleerd zal gaan worden. Dan zal tevens de nieuwe bestuursovereenkomst worden gepresenteerd die in hoofdlijnen reeds rond lijkt te zijn. Het besturen zal in Ommen een nieuwe dimensie krijgen, de inspraak van inwoners zal een belangrijkere plek in gaan nemen dan eerder het geval was. Dat was ook de gemene deler van alle verkiezingsprogramma's van de Ommer partijen, zo doet het recht aan de verkiezingsuitslag. Het is wel zaak dat niet alleen het bestuurlijk apparaat de thema's aandragen, maar dat het een 'gezamenlijk project' van elke Ommenaar zal gaan worden.