Saxenburgh Groep maakt meekijken met zorg mogelijk

Met een introductiedag, vandaag, in woonzorgcentrum Nijenhaghen in Ommen zijn nu alle locaties van de Saxenburgh Groep aangesloten op het Verwantenportaal. Dit systeem biedt familieleden de mogelijkheid om op afstand het zorgdossier van een cliënt in te zien.

Een jaar geleden werd begonnen met de invoering van het systeem in woonzorgcentrum De Bekke in Hardenberg. Daarna volgden alle locaties in Hardenberg, Gramsbergen, Coevorden en Ommen. Nijenhaghen is de hekkesluiter.

Reacties

De reacties van gebruikers die al zijn aangesloten geven aan dat het systeem goed bevalt. "Fijn dat je kunt meelezen. Ik woon ver weg en voel me zo dichtbij", aldus een van de reacties. Een ander reageert: "Het doet mij goed dat ik iedere dag kan lezen hoe het gaat. Ook daardoor kan ik het allemaal wat beter aan, wetende dat mijn verwante goed wordt verzorgd."

Betrokkenheid

Het Verwantenportaal is 24 uur per dag, zeven dagen per week thuis of onderweg te raadplegen. Dat biedt volgens Saxenburgh naast een grotere betrokkenheid bij de zorg ook praktische voordelen. "Het scheelt tijd ten opzichte van bellen. Ook kan familie het zorgleefplan, waarin afspraken staan over de zorgverlening, nu ook digitaal accorderen. Dat voorkomt een soms lange rit naar het zorgcentrum", aldus een woordvoerder.

Persoonlijk