Saxenburgh wil geen besmetting kwetsbare ouderen en sluit deuren polikliniek in Ommen

De Saxenburgh-groep, waaronder het Röpcke Zweersziekenhuis in Hardenberg valt, sluit per dinsdag 17 maart de deuren van de polikliniek in Ommen. Het risico van corona-besmetting van de zeer kwetsbare bewoners van zorgcentrum Oldenhaghen waar de polikliniek bij in zit, is te groot.

De polikliniek blijft tot en met 6 april dicht. Saxenburgh gaat de geplande afspraken in Ommen telefonisch afhandelen of verplaatsen naar het ziekenhuis in Hardenberg.

Saxenburgh houdt haar polikliniek in gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden nog wel open.

Onder Saxenburgh vallen het Röpcke Zweersziekenhuis in Hardenberg met poliklinieken en zorglocaties voor ouderen in omliggende regio.

De organisatie bekijkt nog of de poliklinische zorg, operaties, behandelingen en diagnostiek moet worden afgeschaald. Het ziekenhuis zegt echter ook over voldoende personeel te beschikken en is goed voorbereid op een toename van de zorgvraag. Het onderzoekt wel of het aantal beademingsplekken op de IC kan worden uitgebreid.

In het ziekenhuis heeft één patiënt die besmet was kort in isolatie gelegen. Deze kon ook vrij snel weer naar huis.

Uitstellen

Mogelijk dat van poliklinische afspraken telefonisch consulten worden gemaakt. ,,Heel veel patiënten geven overigens zelf aan dat zij hun geplande afspraak of ingreep willen uitstellen’’, zegt woordvoerder van het ziekenhuis Greetje Leuninge. Ze doet een dringend beroep aan mensen niet naar het ziekenhuis te bellen met vragen of hun afspraak doorgaat. ,,Als een afspraak niet doorgaat, bellen wij de patiënt. Dit voorkomt overbelasting van onze telefooncentrale. En zo blijven wij bereikbaar voor noodgevallen.’’