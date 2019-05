Schapen gebeten en twee vermist in Ommer buurtschap

Ommen doet voorzich­tig en stopt verdiend geld bij reserves

15 mei De gemeente Ommen stopt het geld dat het vorig jaar heeft verdiend in het potje van de algemene reserves. Het gaat om 3 miljoen, en die moeten Ommen net wat meer vet op de botten geven als er eens barre tijden aanbreken. Wethouder Ko Scheele erkent dat dat wat voorzichtig is, maar maakt graag een pas op de plaats. ,,In het verleden zijn er weleens risico's genomen, die niet altijd goed hebben uitgepakt.”