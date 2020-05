Schatkamer Ommen vindt origineel bevrijdingsvaasje

video Restaurant De Klomp in Vilsteren denkt weer open te mogen, maar heeft het mis: ‘Bij ons is het veiliger dan in de rij bij de bouwmarkt’

28 april Hotel en herberg De Klomp in Vilsteren heropent in coronatijd haar restaurant. Het had een mooie kop boven een artikel kunnen zijn. Maar eigenaar Gert-Jan van Lochem is kort nadat hij bekendmaakte vrijdag weer diners aan te bieden tot de orde geroepen door de Veiligheidsregio. Miscommunicatie, op zijn minst. ,,Maar in ons restaurant is het veiliger dan in de rij bij een bouwmarkt.”