Schietsportclub Ommen houdt knalfuif om nieuwe locatie te openen: ‘Dit is Olympisch’

Met caravan door het Vechtdal voor een kop thee en een groen idee: ‘Kleine initiatie­ven doen ertoe’

Het Boomfestival in Diffelen is zaterdag de aftrap in het Vechtdal van provinciaal project De Groene Karavaan. Duurzaam ondernemer Tom van de Beek uit Ommen is één van de mensen die met een speciale caravan rondtrekt om bewoners te helpen met groene plannen voor hun omgeving. ,,Alle beetjes helpen.”

27 januari