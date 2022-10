Scholieren gaan de Stolpersteine schoonmaken en houden daarmee de herinnering aan Joodse Ommenaren levend

Tien havo- en vwo-derdeklassers van het Vechtdal College in Ommen adopteren de 27 zogenoemde Stolpersteine. Dat zijn kleine koperkleurige steentjes in het wegdek waarin de namen van Joodse inwoners zijn vastgelegd die in oktober 1942 werden afgevoerd naar kamp Westerbork. Van daaruit gingen ze naar Poolse vernietigingskampen zoals Auschwitz.

De kleine steentjes, die in maart 2013 op acht verschillende locaties in straten van Ommen werden aangebracht, herinneren aan dit drama. De Stichting Herdenking Joods Ommen wil hun nagedachtenis actueel houden door daar ook jongeren bij te betrekken. Gistermiddag werden de stenen formeel overgedragen tijdens een bijeenkomst in de dr. A.C. van Raaltestraat, waar Stolpersteine bij twee adressen zijn neergelegd. Concreet betekent het dat de tien geselecteerde leerlingen de messing stenen jaarlijks gaan schoonmaken en -houden tijdens de jaarlijkse Holocaust Memorial Day op 27 januari.

Actueel

Namens de stichting overhandigde secretaris Gerko Warner schoonmaakspullen aan de groep, die geschiedenisles krijgt van docenten Hans Dogger en Celeste Bouhuis. ,,We dragen hiermee het beheer en onderhoud over aan de jongere generatie”, aldus voorzitter Kest Jelsma. ,,Ook omdat het thema – uitsluiting en discriminatie – nog steeds actueel is.” Penningmeester Wim Neevel voegde eraan toe: ,,Het is meer dan alleen maar schoonmaken. Op deze manier houdt ook de huidige generatie de herinnering levend.”

Hij refereerde daarmee aan de woorden van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, destijds de initiatiefnemer van de Stolpersteine, die in heel Europa te vinden zijn: ‘Een mens is pas echt vergeten als zijn naam verdwenen is.’ ,,Op deze manier zijn ze nog steeds bij ons”, stelde ook burgemeester Hans Vroomen.

Het was gisteren precies tachtig jaar geleden dat de meeste Joodse mannen in de werkkampen in Oost-Nederland naar Westerbork werden vervoerd, en van daaruit naar vernietigingskampen. ,,Het leek in niets op razzia’s met honden en soldaten”, verhaalde Warner. ,,In feite sloten de Duitsers aan bij wat gewoon was in Nederland: je liet je inschrijven als inwoner. Maar geleidelijk schoof de grens steeds verder op. De Joden werd voorgespiegeld dat ze zouden worden herenigd met familieleden. Daarom gingen ze in de zomer van 1942 grotendeels vrijwillig naar de werkkampen. En ook in de nacht van 2 op 3 oktober viel het de Ommenaren nauwelijks op dat er twee gewone vrachtwagens vanuit Kamp Arriën vertrokken.”

Racisme

Voor de leerlingen blijken deze omstandigheden moeilijk voorstelbaar, al zegt de Ommense Ashlyn Hummel (14): ,,Mijn overgrootvader heeft in Kamp Erika gezeten en schreef daar een boek over. Dat ben ik nu aan het lezen. Het maakt veel indruk.” De even oude Nora Poelarends uit Den Ham vult aan: ,,In plaats van de Joden krijgen nu vaak buitenlanders de schuld van de omstandigheden. Dus dit is nog steeds actueel.” Het sluit goed aan bij de lessen, vindt ook docent Dogger: ,,Je kunt het koppelen aan hedendaagse onderwerpen als racisme.”

Ook elders in Vechtdal herdenking werkkampen Ook in Dalfsen werd gisteren stilgestaan bij het feit dat Joden tachtig jaar geleden vanuit werkkampen in Oost-Nederland naar Duitsland werden afgevoerd. Op initiatief van de Historische Kring Dalfsen hield burgemeester Erica van Lente een toespraak bij een herdenking rond het Rijkswerkkamp De Vecht. Ook historisch onderzoeker Lion Tokkie en opperrabbijn Binyomin Jacobs voerden bij deze gelegenheid het woord. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden ongeveer 190 Nederlanders van Joodse afkomst vanaf dit werkkamp via het station van Dalfsen afgevoerd naar Westerbork. De werkkampen fungeerden als voorportaal van Auschwitz en andere vernietigingskampen. In Hardenberg is het college volgende week donderdag, 13 oktober, vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse herdenking bij het monument Kamp Molengoot in Collendoorn. Ook vanuit dit werkkamp werden de Joodse inwoners begin oktober 1942, onder het voorwendsel van gezinshereniging, overgebracht naar Kamp Westerbork.