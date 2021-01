Scholieren straks gastheer en gastvrouw bij verkiezingen om Ommen coronaproof te laten stemmen

Eigenaar van Vrooms­hoops drugspand vecht sluiting aan

13 januari Is de sluiting voor een jaar van een compleet bedrijfspand in Vroomshoop terecht? Of is het buitenproportioneel? Dat moet de Zwolse bestuursrechter gaan bepalen, na de vondst van een crystal-meth lab in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte van Sportstudio Twente.