Schotse hooglanders op het spoor zorgen voor vertraging tussen Ommen en Mariënberg

Samenzang met SOS-band op Hardenberg­se christelij­ke camping

8 augustus Vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg is al ruim zeventig jaar een camping op christelijke grondslag. Gisteravond was er een speciaal optreden van de SOS-worshipband, die ook de muzikale omlijsting verzorgt op bijeenkomsten van Focus dat zich richt op Hardenbergse christelijke jongeren. In het campingconcert was ook volop ruimte voor samenzang.