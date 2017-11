Schurinkstraat en Julianastraat in Ommen moeten op de schop

De route is een centrale ontsluitingsas door de kern van Ommen, maar wordt ook gebruikt door doorgaand verkeer. Het is een erftoegangsweg plus, met een maximale snelheid van 50 km per uur. Bij verkeerstellingen in 2016 is gebleken dat er 6.500 voertuigen door de Julianastraat en 5.000 voertuigen door de Schurinkstraat rijden per etmaal. Tien procent hiervan is zwaar verkeer (landbouw en vracht). Ook het aandeel doorgaand verkeer is ongeveer 10 procent. De weginrichting is niet duurzaam veilig.