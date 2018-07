Schuttert kan zeugenhouderij Beerzerveld fors uitbreiden

Het besluit druist in tegen het geweten van zowel het college als het merendeel van de gemeenteraad. Op SGP-raadslid Jan Jonker na was iedereen principieel tegen de komst. Maar de gemeente Twenterand staat machteloos, bleek dinsdag in de raadsvergadering. De megastal aan de Beerzerhooiweg in Beerzerveld ligt voor het grootste deel op grondgebied van buurgemeente Ommen. Dat het gaat om uitbreiding in plaats van nieuwbouw, spreekt ook in het nadeel van Twenterand. Bij een gerechtelijke procedure zou deze gemeente aan het kortste eind trekken en een hoge rekening gepresenteerd krijgen. Het was de reden dat de raad unaniem instemde met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen. ,,De schadevergoeding zal bij verlies meer dan een ton zijn", aldus wethouder Bart-Jan Harmsen, extra schadeloosstellingen niet meegerekend. Volgens Jonker (SGP) zou het op kunnen lopen tot meer dan 400.000 euro.

Stalbranden

Coalitiepartij Gemeentebelangen Twenterand diende nog wel met succes een motie in: de sprinklerinstallatie moet, om de kans op stalbranden te minimaliseren, perfect werken. Datzelfde geldt voor de luchtwassers die geuroverlast beperken. De verklaring van geen bedenkingen van Twenterand wordt nog ter inzage gelegd, dan kunnen zienswijzen worden ingediend. Varkenshouder Schuttert sprak eerder in de Stentor al de verwachting uit dat hij in 2019 wel kan gaan bouwen.

Ommer vragen

In het 'vragenhalfuur' van de Ommer raadsvergadering ging VOV-raadslid Gerrit de Jonge mede namens de fracties van PvdA en D66 donderdagavond nog in op het besluit van Twenterand. Door de uitbreiding kunnen hier in plaats van nu bijna 1000 straks 3500 varkens worden gehouden, met jaarlijks vele duizenden biggen. ,,Dit heeft zulke grote gevolgen voor milieu en gezondheid, moeten we dat ook niet in de raad van Ommen bespreken?'', vroeg De Jonge zich hardop af.

Eerder besluit

Maar de Ommer wethouder Leo Bongers stelt dat het vorige college van B en W hierover al een besluit heeft genomen, waarna dat aan de gemeenteraad is gemeld. ,,Voor de gemeente Ommen levert dit geen nieuwe situatie op, ook zijn er geen nieuwe inzichten.'' Als 'leidende' gemeente zal Ommen de vergunning verlenen voor een emissiearm stalsysteem, waarvan de gezondheid voor mens en dier volgens de berekeningen optimaal is. ,,Ondanks dat er meer dieren komen verbetert de emissie ten opzichte van de huidige situatie'', aldus Bongers.

Luchtwassers