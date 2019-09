Scouting laks met ‘scannen’ van vrijwilligers, deel van verenigingen draait enkel op mensen zonder gedragspapiertje

5 procent van de scoutingverenigingen in ons land drijft op vrijwilligers die geen van allen een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. De scoutingwereld komt regelmatig in opspraak door kindermisbruik, -porno en ontucht door scoutingleiders.

Volgens Fedde Boersma, directeur van Scouting Nederland, gaat het om vijftig verenigingen die geen enkele VOG in hun organisatie hebben. ,,Ja, dat is in deze tijd wel vreemd. We zitten die verenigingen achter de broek; ze moeten hun VOG’s op orde hebben.”

Check

Sinds 2005 is Scouting Nederland al bezig met het vragen van VOG’s aan hun vrijwilligers. Maar een wettelijke verplichting, zoals bij betaald werk met kinderen, is er niet. Wel is sinds 2015 de aanvraag van een VOG voor vrijwilligers gratis. ,,Het is een check aan de deur. Toch wordt het vaak gezien als motie van wantrouwen naar de vrijwilliger, horen wij terug van de verenigingen. Maar wij zijn dat stadium inmiddels ver voorbij. Het móét gewoon.”

Hoe het kan dat er toch zoveel verenigingen geen enkele VOG in hun organisatie hebben, komt volgens Boersma door verenigingen die slapend zijn of hun registratie niet op orde hebben. Iedere vereniging moet in de administratie van Scouting Nederland aangeven als er een VOG is aangevraagd. ,,Het kan zijn dat ze die stap achterwege laten.”

Vonnis