Scouting Nederland breidt overnachtingsmogelijkeden op Ada's Hoeve in Ommen uit

Geen bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen stemt in met de plannen. Eerder was de raadscommissie ook al akkoord, maar die wilde dat Scouting Nederland andermaal met omwonenden en aanpalende recreatiebedrijven ging praten over diens voornemen. Deze partijen hebben volgens de gemeente geen bezwaren tegen de plannen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Ook de provincie Overijssel is akkoord.