Scouts bereiden zich in Ommen voor op Jamboree met bezoek aan de Ommerschans

Van 22 juli tot en met 2 augustus wordt de World Scout Jamboree gehouden, dit jaar in Amerika. De voorbereidingen voor dit evenement zijn in volle gang. ,,Wij zijn met deze groep jongeren al in 2017 begonnen met de eerste voorbereidingen’’, vertelt Frank Pol, een van de leden van het communicatieteam. ,,Naast allerlei praktische oefeningen en trainingen willen we dat de jongeren ook cultuur opsnuiven van het land waar de Jamboree gehouden wordt. Niet alleen daar, maar ook tijdens de voorbereidingsweekenden.’’

Tijdens het weekend op de Ada’s Hoeve in Ommen brengen de bijna achthonderd jongeren onder meer ook een bezoek aan de Ommerschans en gaan ze onder begeleiding van een boswachter door het bos. ,,Het was leuk om de jongeren te ontvangen’’, vertelt Gwendolyn Janssen, invallend als gids op de Ommerschans. ,,Het leuke is vooral dat je heel andere vragen krijgt. Jongeren interesseren zich best voor de geschiedenis, maar zijn minder van de feiten en data. Zij horen liever de verhalen over vroeger, hoe de mensen in de tijd van de Ommerschans geleefd hebben.’’

Tot leven

Dat past uitstekend bij de insteek van de Vereniging de Ommerschans. ‘Het verhaal moet verteld worden’, is hun credo. Het verhaal over armoede, maar ook over het aanreiken van kansen. Verhalen die de jongeren bewust maken van het, veelal gedwongen, leven op de Ommerschans. ,,Ik merkte dat de jongeren in mijn groep het heel leuk vonden om die verhalen te horen. De geschiedenis kwam als het ware tot leven.’’

Tijd om de jonge scouts, variërend in leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, zelf te vragen is er niet. Zij zijn inmiddels weer vertrokken naar de volgende activiteit. ,,We hebben gehoord dat de groepen van gisteren het bezoek aan de Ommerschans heel leuk hebben gevonden’’, zegt Pol, daarbij ondersteund door andere leidinggevenden. ,,Naast de creatieve en sportieve momenten en uitdagingen in zo’n weekend is het belangrijk dat jongeren kennismaken met de cultuur en historie. Bij de voorbereiding op dit weekend kwamen we in contact met de mensen van de Ommerschans. Zij waren direct bereid en heel enthousiast om onze jongeren te ontvangen.’’

Test leiding