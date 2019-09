Simone begint Koesafari in Varsen: Het was een monsterproject

De route erheen lijkt een tijdreis, over een smal weggetje omzoomd door bos. Eenmaal weer boven water op de oude glooiing langs de Vecht, toont Koggel vol trots haar nieuwe stek. Toegegeven, het lijkt nu nog een bouwval. Maar Koggel kijkt daar dwars doorheen, wandelend over haar boerenerf. Het parkeerterrein is hier ingetekend en ook het horecagebouw en de ruimte voor vergaderingen en buffetten zal hier verrijzen. Ze stopt. ,,Kijk eens naar die eik, die is wel 150 jaar oud. Die heeft veel meegemaakt. Dat wordt het ijkpunt op het erf, hij is zo mooi."

Weg ermee

De oude boom is een van de weinige objecten op het erf die de grote verbouwing zal overleven. Vorige week werd Koggel eigenaresse en deze week wordt begonnen met de asbestsanering en de sloop van de vele opstallen. ,,De oude boerderij, de schuren en de silo: weg ermee. Dat is echt niet zonde. Het is hier zo'n mooie plek. Die oude gebouwen geven nu geen goede indruk van Ommen", zegt ze. Gaat dus alles plat behalve de oude eik? Nee, de oude telefooncel waar vroeger kampeerders naar huis belden, die krijgt ergens een plek. ,,De sfeer van het boerenerf willen we bewaren."

Wensput

Een van de modernere huizen op Erve Vechtdal zal ook aan de slopershamer ontkomen. En de oude waterput met zeldzame varens blijft eveneens bestaan. Ze staat erbij. Alsof het een wensput is. Want deze nieuwe locatie is voor haar een droom die na jaren hard werken uiteindelijk zal worden gerealiseerd. Ze heeft niet alleen het erf en de opstallen gekocht, ze is nu ook in het bezit van 6,6 hectare grond. Ze pacht daarbij een deel van Staatsbosbeheer. Op deze woeste gronden komen de in haar hart gesloten brandrode runderen te lopen. ,,Daar langs de Vecht kunnen de dieren goed gedijen. Dat is belangrijk voor de koeien, maar ook voor mijzelf. De kudde is dan echt om mij heen."