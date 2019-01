Slachtoffers van hotelpiraten staan perplex: ‘Het moet wel een ziekte zijn’

Duitsers scharen campings Ommen en Veluwe bij ‘super­plaat­sen’

14 januari De Kleine Wolf in Stegeren, Beerze Bulten in Beerze en De Wildhoeve in Emst hebben van de Duitse toeristenbond ADAC de titel ‘Superplatz 2019' gekregen. De benoeming is in de campingwereld prestigieus. De drie campings stonden vorig jaar ook al op de lijst. Van de zeventien Nederlandse campings die in 2019 Superplatz zijn is er één nieuw: camping De Krim in De Cocksdorp.