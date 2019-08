Sluis Junne na storing binnen etmaal weer in de vaart, losgeraakte waterpeilmeter blijkt de boosdoener

De sluis bij Junne is maandag aan het begin van de middag weer in gebruik genomen. Zondagmiddag moest de sluis naast de stuw in de Vecht ‘uit de vaart’ als gevolg van een technische storing. Het euvel bleek te worden veroorzaakt door een losgeraakte waterpeilmeter, waardoor het systeem op tilt raakte.

De sluis bij Junne is gloednieuw en net als een soortgelijke sluis bij Diffelen/Mariënberg in opdracht van waterschap Vechtstromen ontworpen en gerealiseerd. Met steun van de provincie en de gemeenten Ommen en Hardenberg, want dankzij beide waterbouwkundige pareltjes wordt de Vecht van Zwolle tot de Duitse grens bevaarbaar voor vaartuigen met een diepgang tot een halve meter. Bijzonder is dat beide sluizen beschikken over een uniek zelfbedieningssysteem, en in plaats van ouderwetse sluisdeuren zijn uitgerust met vlinderkleppen die zodanig draaien dat bootjes de sluis in en uit kunnen varen zonder dat er beknellingsgevaar ontstaat. Die innovatieve 'Vechtvlinder-sluizen’ moesten afgelopen voorjaar eerst uitvoerig worden getest op veiligheid, waardoor ze pas weken na de start van het nieuwe vaarseizoen (1 april) in gebruik konden worden genomen. De sluis bij Diffelen was begin juni gebruiksklaar, haar evenknie bij Junne vergde nog langer testwerk en daar ging het licht pas op 24 juni op groen. Dan is het vervelend dat nog geen anderhalve maand later de sluis weer dicht moet, middenin de zomervakantie! Maar gelukkig bleek de afsluiting van korte duur en is de storing binnen een etmaal opgelost.

Waterpeilmeter

,,Het probleem bleek een losgeraakte waterpeilmeter, waardoor de bediening werd verstoord’’, vertelt woordvoerder Martin Hilferink van waterschap Vechtstromen opgelucht. ,,Die meter is een soort sensor en die zat niet meer op de goede plek, waardoor plotseling afwijkende waterhoogtes in de sluis werden gemeten. Daardoor raakte het systeem in de war. Toen dat vanmorgen was ontdekt is de meter weer op de juiste plek bevestigd en werkt de bediening weer zoals het hoort. Dit is pure pech, reken het maar bij de kinderziektes van zo'n nieuw systeem.’’

Tevreden

Waterschap Vechtstromen is verder ‘heel tevreden’ over de 'Vechtvlinder-sluizen’ in Junne en Diffelen/Mariënberg. ,,Ze werken prima, toezichthouders bij beide sluizen geven uitleg over hoe opvarenden de kleppen moeten bedienen. In weekeinden en in de zomervakantie passeren er dagelijks enkele tientallen bootjes, soms wel veertig of vijftig als de weersverwachting goed is. Op doordeweekse dagen is het wat minder druk.’’