De vijfjarige Flynn Oosting dartelt over het schoolplein van De Ridderspoor en steekt vrolijk zijn duim in de lucht. ,,Nou, doe dat maar niet." Wat de jonge Flynn nog onvoldoende bevat, beseft moeder Margreet maar al te goed: bij de openbare basisschool in de Zwolse wijk Westenholte valt niets te lachen.

Te weinig

De boodschap van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) dreunt hier aan het Korianderplein nog na. Ouders werd maandagavond verteld dat de schooldeur vanaf augustus 2018 voorgoed op slot gaat, net als die van Het Veldboeket in Assendorp. Beide openbare scholen hebben te weinig leerlingen.

,,Gewoon waardeloos", bromt Maurice Bosch bij het schoolpleinhek. Hij woont bijna letterlijk op steenworp afstand van De Ridderspoor. ,,Dit had OOZ veel eerder moeten aangeven. Er zijn nota bene na de vakantie nog leerlingen aangenomen! Tot deze week hebben we geen signalen gehad dat dit ons boven het hoofd hing."

Lastig proces

OOZ-directeur Arie de Wit spreekt van een 'lastig' proces. ,,In onze beleving is dit een goed moment, we hebben nu nog een heel aantal maanden om met ouders te kijken naar alternatieven." Hij besprak de situatie afgelopen voorjaar met de onderwijzers, toen werd duidelijk dat er weinig hoop meer was op leerlingengroei.

Met 83 leerlingen komt De Ridderspoor zestig scholieren tekort om open te kunnen blijven, Het Veldboeket telt er 76. ,,Ik heb nog de stille hoop dat het goed gaat komen", zegt Margreet Oosting, ,,maar dat is onterecht, besef ik." ,,Vrijdag kregen we een mail dat er een bijeenkomst zou zijn over de toekomst van de school, OOZ had ons wel wat beter kunnen informeren."

SP: Open houden