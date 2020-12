Snelle e-bike rukt verder op in straatbeeld: Bronckhorst blijft koploper, Ommen snelste stijger

Het aantal speed-pedelecs is tijdens de eerst coronagolf fors toegenomen in Oost-Nederland. Waar op 1 april nog 1164 supersnelle fietsen stonden geregistreerd stond de teller drie maanden later op 1782 snelle e-bikes. Een toename 53 procent en daarbij vallen een aantal gemeenten op.