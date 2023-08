Snelstromende Vecht door regen, waterschap waarschuwt: 'Niet in zwemmen’

Nog geen uitpuilen­de havens door regenachti­ge zomer: 'Op het moment gebeurt er gewoon niks...’

Vrolijk bootjesvolk dat in de blakende zon door de wateren van Overijssel en Flevoland trekt en havenmeesters die zich een slag in de rondte werken. Een traditioneel zomers tafereel, maar niet nu. Het is rustig bij veel aanlegplaatsen. En zie in een vakantieschuitje de sfeer maar eens warm te houden wanneer de hemelsluizen welhaast onophoudelijk openstaan.