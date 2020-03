Soli Deo Gloria stelt Maestro van Ommen uit

Video Tweewie­lers uit de oorlog: Ommenaar Johan Overweg stelt expositie samen voor het Fietsmuse­um

12 maart Duitsers en fietsen, er worden nog steeds grappen over gemaakt. Volgens Johan Overweg (32) uit Ommen vorderden de oosterburen tijdens de oorlogsjaren 180.000 van de 4 miljoen tweewielers in ons land. Een aantal exemplaren is nu te bezichtigen in het Fietsmuseum in Ommen. Ze zijn onderdeel van een bijzondere expositie in het kader van 75 jaar bevrijding.