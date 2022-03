Speerpunt uit bronstijd terug in Ommen: ‘Hij hoort hier en niet in een ver depot’

De 72-jarige Willem Bemboom uit Ommen heeft altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Maar toen hij bijna gepensioneerd was pakte hij een studie archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen op en studeerde vijf jaar later met succes af. ,,Kennis over het culturele erfgoed is een verrijking van mijn leven.’’ Hij kwam tijdens een bezoek aan het Museumfabriek in Enschede, in 2017, de speerpunt uit Witharen bij toeval tegen. Het zou onderdeel geweest zijn van een van Neerlands absolute topvondsten uit de bronstijd. ,,Altijd bleef het in mijn hoofd zitten dat de speerpunt terug moest naar Ommen.’’