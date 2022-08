Spitsuur op het water in Overijssel, ook voor sluiswachter Oege in ‘paradijsje’ Vilsteren

Trickle­bolt en Pigstock bundelen krachten: tweedaags muziekfes­ti­val in Lemele

De band Tricklebolt en de organisatoren van het Pigstock Festival in Lemele slaan de handen ineen. Samen organiseren ze een nieuw tweedaags festival in de natuur: ‘Drive In X Pigstock Festival’. De eerste editie is op 22 en 23 juli, met optredens van onder meer Indian Askin, Tricklebolt zelf, Money & the Man en Jesper Albers, de drummer van rocktrio de Paceshifters, die nu ook met een eigen band door het land trekt.

27 juni