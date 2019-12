Spoeddebat over brede school die Ommen pal voor neus van Tureluur-bewoners wil bouwen

Bestuurder bestelbus spoorloos na crash bij Ommen

18 december De politie is op zoek naar de eigenaar van een zwarte Mercedes bestelbus, die dinsdagavond is gecrasht langs de Beerzerweg bij Ommen. In een bocht die berucht is door de vele ongelukken die er gebeuren raakte de bus van de weg, klapte tegen een boom en rolde vervolgens naar de lager gelegen, moerasachtige arm van de Oude Vecht. De bestuurder maakte zich daarna uit de voeten.