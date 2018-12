Standbeeld Reinier Paping in Ommen vermoedelijk door vandalen beschadigd

Het standbeeld van de bekende Elfstedentocht-schaatser Reinier Paping, dat in Ommen staat, is vermoedelijk te grazen genomen door vandalen. Er zit een scheur in een been van de schaatser, de schaatsjes zijn stuk en de sokkel is vernield.

De gemeente Ommen heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft nu hekken om het kunstwerk geplaatst om verder verval te voorkomen. ,,Het is nu net of Reinier Paping weer achter de hekken aan de start van de Elfstedentocht staat’’, zegt Ale Overwijk, initiatiefnemer voor realisatie van het kunstwerk. Hij nam donderdag poolshoogte en wat hij zag, stemde hem verdrietig. ,,Er zijn stukjes van de schaatsen af.’’

Ommen eert met het standbeeld zijn oud-inwoner die de extreem barre Elfstedentocht van 1963 won. Precies vijftig jaar later, in 2013, is het kunstwerk pal aan de Vecht onthuld in bijzijn van Paping. Het is gemaakt door beeldhouwster Loeki Leeuwerik uit Arriën, een buurtschap in de gemeente Ommen.

Reparatie

Grote vraag is nu wat de beste herstelmethode is. Het beeld moet óf gerepareerd óf helemaal opnieuw gegoten worden. De gemeente Ommen is eigenaar van het werk. Een woordvoerster zegt dat de gemeente de kosten van een reparatie gaat betalen.

Beeldhouwster Leeuwerik zag al eerder wat scheurtjes in het werk en vermoedt dat iemand aan het beeld heeft gehangen of geduwd. Daardoor is de schade groter geworden. Ze gaat niet uit van een poging tot diefstal. ,,Het is in nepbrons uitgevoerd, op verzoek van de gemeente destijds.’’ Dat is minder vandalismegevoelig. ,,Als je het materiaal voelt, dan weet je al dat het geen brons is. Iemand die het mee had willen nemen, was vermoedelijk wel verder doorgegaan met het weg te halen.’’

Transport

Het kunstwerk raakte al eerder beschadigd. Volgens Leeuwerik bij een transport in een vrachtwagen. Het werk moest enkele jaren geleden tijdelijk wijken vanwege werkzaamheden in het centrum van Ommen. Een beeldgieter repareerde het beeldje toen, maar het standbeeld blijft broos. ,,De schaatser heeft dunne pootjes en dunne schaatsjes. Die houding maakt dat het beeld wat kwetsbaar is. En als er dan iemand tegenaan leunt of aan gaat hangen, komen er meerdere scheurtjes bij.’’