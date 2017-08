Stevig conflict om markt Lemele

Het voelde als een extra mokerslag nadat de woensdagmarkten op 19 en en 26 juli opvallend smal van opzet bleken. ,,Nota bene de eerste keer na zoveel jaren dat we de organisatie uit handen hebben gegeven'', constateert Klein Horsman, supermarkteigenaar in Lemele.

Gouden bergen

Na een slechte nacht riep Klein Horsman zijn bestuur in spoedvergadering bijeen. ,,Stoppen wilden we niet, maar zonder standhouders heb je natuurlijk geen markt. We hebben besloten alle standhouders voor komende woensdag een gratis plek aan te bieden. We willen hoe dan ook de vijftig edities volmaken, dus nummer 49 gaat door.'' Wie zich wil aanmelden als standhouder voor de markt van woensdag, kan dat doen via de website van de organisatie .

Advocaat

In een reactie zegt Sjaak Verheij van Ansja Events dat hij zich geen 'oplichter' laat noemen. ,,Eigenlijk ben ik degene die is opgelicht, ik schakel mijn advocaat in. Mij is gezegd dat het zwart van het volk zou zien op de markt in Lemele. In werkelijkheid kwamen er vijftig mensen op af, dat heeft geen zin, dan moet er geld bij.''