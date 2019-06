Stevige crash bij Arriën: busje op zijn kant

Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten in Het Laarhuus Ommen zorgt voor veel commotie; viertal fracties beleggen informatie­bij­een­komst

6:00 Een viertal fracties in de Ommer gemeenteraad heeft voor maandagavond een bijeenkomst voor omwonenden van Het Laarhuus in Ommen georganiseerd. Aanleiding is de commotie die is ontstaan over een huisvestingsplan voor mogelijk honderd arbeidsmigranten in de dependance van de Imminkhoeve aan de Stationsweg.